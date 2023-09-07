СМИ: Франция не выведет войска из Нигера, пока не узнает судьбу свергнутого президента

По информации Al Arabiya, судьба Мохамеда Базума до сих пор не определена

ДУБАЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Франция не примет решения о выводе своих войск с территории Нигера, пока не станет известна дальнейшая судьба свергнутого президента Мохамеда Базума. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в новом политическом истеблишменте Нигера.

По их информации, судьба Базума до сих пор не определена. Париж и Ниамей ведут переговоры на постоянной основе, на повестке стоит вывод французских артиллерии и авиации с территории африканского государства. Кроме того, стороны обсуждают вывод французских подразделений, действовавших в зоне африканского Сахеля "Бархан".

6 сентября телеканал проинформировал, что военные, захватившие власть в Нигере, потребовали от Франции определить график вывода ее военнослужащих с территории страны.