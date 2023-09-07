Зеленский признал недоверие в обществе к Минобороны и ждет от Умерова быстрых реформ

Президент Украины отметил, что страна де-факто уже является членом НАТО, но необходимо "сделать все, чтобы быть членом альянса де-юре"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский признал кризис доверия в обществе к Минобороны страны и потребовал от новоназначенного главы ведомства Рустема Умерова восстановить репутацию министерства в короткие сроки.

"Доверие - это очень важно. С этого доверия начинается работа. И, наверное, утраченным доверием все и заканчивается. Я не первый раз представляю министра обороны и считаю, что сегодня общество находится в очень сложной эмоциональной ситуации. Максимальная прозрачность и максимально не потерять доверие - это мощь для всего сектора, [это] будет одним из приоритетов министра. Я не думаю, что есть много времени, потому что встречают всегда с аплодисментами, а провожают по-разному. И потому, если глубоко реформировать и делать конкретные шаги, я бы советовал делать это быстро, иначе этот срок - в смысле доверия - может истечь", - сказал Зеленский, представляя Умерова. Видео было размещено в Telegram-канале президента.

По его словам, Минобороны в условиях продолжающегося конфликта нуждается в "новом уровне прозрачности". "Общество, прежде всего военные, должно доверять тому, как функционирует весь сектор обороны, - подчеркнул он. - Новая субъектность Минобороны - это быть министерством, которое отвечает за координацию всего сектора обороны, стратегическая роль министерства и его реальное координационное влияние должны быть очевидны нашему обществу".

Президент также обозначил новому министру несколько задач, в том числе обеспечить "самый высокий из возможных уровень международной координации", включая создание новых региональных коалиций. Зеленский в очередной раз заявил, что Украина де-факто уже является членом НАТО, но необходимо "сделать все, чтобы быть членом альянса де-юре".

5 сентября Верховная рада проголосовала за отставку Алексея Резникова с поста министра обороны на фоне очередного коррупционного скандала вокруг ведомства, а уже на следующий день назначила вместо него Умерова, возглавлявшего Фонд госимущества. Он стал уже четвертым министром обороны при каденции Зеленского. Перед голосованием за назначение Зеленский не представил Умерова парламенту лично, как и трех предыдущих министров.