Премьер Японии раскритиковал РФ и КНР, выступив против "изменения статус-кво силой"

Фумио Кисида осудил Россию и повторил неоднократно отвергнутые Москвой обвинения о якобы имеющихся угрозах ядерным оружием

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида раскритиковал Россию и Китай, выступив против "попыток изменения статус-кво силой". С такими заявлениями он выступил на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Джакарте.

"Односторонние попытки изменения статус-кво при помощи силы неприемлемы где бы то ни было в мире, и Япония решительно выступает против этого", - привело его слова агентство Kyodo. В частности, как отмечается, он выступил против "милитаризации и действий по принуждению" в Южно-Китайском море и "продолжающихся и активизирующихся действий" в Восточно-Китайском море, явно критикуя Китай.

Кисида также повторил позицию Японии по ситуации на Украине, выступив с осуждением России, а также повторил неоднократно отвергнутые Москвой обвинения о якобы имеющихся угрозах ядерным оружием. Затронул японский премьер и тему сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", что вызывает острую критику нескольких стран, в первую очередь Китая. Кисида отметил, в частности, что процесс проходит "в соответствии с международными стандартами". Присутствовавший на саммите премьер Госсовета КНР Ли Цян, как отмечает Kyodo, напрямую не затронул эту тему.

Как сообщил ранее МИД РФ, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на саммите ВАС указал на риски милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона из-за проникновения Североатлантического альянса.

Восточноазиатский саммит открылся в индонезийской столице Джакарте. Встречи в формате ВАС проводятся один раз в год в привязке к осенним мероприятиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Россию на саммите представляет Лавров.

Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практического сотрудничества. В форуме принимают участие страны АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также их партнеры по диалогу: Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония. В этом году на мероприятия ВАС приглашен Восточный Тимор как кандидат на вступление в АСЕАН.