ЕС сожалеет о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что "такие решения противоречат политике ЕС"

ТБИЛИСИ, 7 сентября. /ТАСС/. Европейский союз сожалеет, что правительство Грузии разрешило возобновить прямое авиасообщение с РФ. Об этом говорится в интервью главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля грузинскому информационному агентству civil.ge в преддверии его визита в Тбилиси.

"Мы очень сожалеем о решении правительства [Грузии] разрешить возобновление авиасообщения с Россией и позволить лицам, находящимся под санкциями, въезжать на территорию Грузии", - сказал Боррель. Он считает, что "такие решения противоречат политике ЕС и усилиям по изоляции России на международном уровне" из-за украинского конфликта.

Боррель добавил, что ЕС ожидает, что страны-партнеры, а также те, кто стремится стать членом Евросоюза, будут следовать европейским внешнеполитическим решениям.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза прибудет в Тбилиси в четверг. В ходе двухдневного визита у него запланированы переговоры с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, главой МИД Ильей Дарчиашвили. Боррель также проведет встречи в грузинском парламенте. Цель визита - ознакомиться с ходом выполнения 12 рекомендаций для предоставления республике статуса кандидата в члены ЕС.

Президент России Владимир Путин в мае подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Регулярное авиасообщение возобновилось 19 мая.