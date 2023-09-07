7 сентября, 11:21
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку отвергли утверждения Пашиняна о концентрации Азербайджаном войск на границе

По данным азербайджанского МИД, "реальной угрозой для безопасности в регионе является продолжение Арменией военно-политических провокаций"

БАКУ, 7 сентября. /ТАСС/. МИД Азербайджана назвал "политической манипуляцией" заявление премьер-министра Никола Пашиняна о концентрации Баку войск на границе двух стран и в Карабахе, с которым он выступил ранее на заседании правительства.

"Прозвучавшие в выступлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства 7 сентября обвинения в том, что Азербайджан обостряет военно-политическую ситуацию в регионе и якобы сосредоточил силы на территории, являются составной частью очередных фальшивых политических манипуляций армянской стороны", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "реальной угрозой для безопасности в регионе являются продолжение Арменией военно-политических провокаций, ее территориальные претензии к Азербайджану и все еще не выведенные с территории Азербайджана вопреки принятым обязательствам армянские вооруженные силы".

"Для установления мира и безопасности в регионе Армения должна отказаться от территориальных претензий против Азербайджана, положить конец военным и политическим провокациям, прекратить чинить препятствия достижению успешных результатов в переговорном процессе по мирному договору", - подчеркивается в комментарии азербайджанского МИД. 

Теги:
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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