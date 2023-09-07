В парламенте Армении назвали вступление в НАТО "технически и политически невозможным"

Глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям, член партии премьер-министра Никола Пашиняна Саргис Ханданян при этом раскритиковал ОДКБ, которая, как он считает, "покинула Армению"

ЕРЕВАН, 7 сентября. /ТАСС/. Вступление Армении в НАТО невозможно по "техническим и политическим соображениям". Такое мнение выразил глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям, член партии премьер-министра Никола Пашиняна Саргис Ханданян.

"Армения открыта для сотрудничества с другими странами в сфере безопасности и обороны. Что касается членства в НАТО, то я не вижу возможности этого по техническим и политическим соображениям, а правительство Армении никогда не говорило о своем желании членства", - сказал он на брифинге.

При этом Ханданян выступил с критикой в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая, как он считает, "покинула Армению". Он также заявил, что у Еревана "много вопросов" к Москве.

4 сентября председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер заявил, что Армении следует вступить в Североатлантический альянс. Позднее в тот же день заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что страна сотрудничает с НАТО в различных форматах и готова продолжить этот процесс.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко 6 сентября назвал высказывания Фелингера о необходимости вступления Армении в НАТО "большими фантазиями". По его словам, в Москве исходят из реальности, что Армения является членом ОДКБ, и намерены "продолжать укреплять военное и политическое сотрудничество" со своим союзником.

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сегодня заявил, что Москва выразила Еревану свою озабоченность по поводу решения провести маневры с США. Дипломат подчеркнул, что Армении как члену ОДКБ "в духе союзничества нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в этот союз".