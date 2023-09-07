Госпрокуратура Эстонии обвинила лидера движения "Вместе" в госизмене

Айво Петерсон посещал Донецк в феврале

ВИЛЬНЮС, 7 сентября. /ТАСС/. Государственная прокуратура Эстонии обвинила в госизмене лидера общественного движения "Вместе" Айво Петерсона, ранее посещавшего Донецк. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

Как указывает портал со ссылкой на государственного прокурора Эстонии Трийну Олев, Петерсон и еще два фигуранта якобы "сознательно участвовали в деятельности по оказанию информационного влияния, которая заключалась, в частности, в распространении нарративов, поддерживающих политику безопасности и пропагандистские тезисы Российской Федерации как в социальных сетях, так и в российских государственных СМИ". На основании собранных в ходе расследования сведений госпрокуратура приняла решение предъявить политику и "сотрудничавшему с ним" гражданину Эстонии Дмитрию Роотси обвинение в государственной измене. Кроме того, ведомство вменяет экс-активисту движения "Ночной дозор" против переноса памятника советским воинам - освободителям Европы от фашизма в Таллине ("Бронзовый солдат") Андрею Андронову "ненасильственные действия против Эстонской Республики".

Полиция безопасности Эстонии задержала троих мужчин еще в марте. По утверждению правоохранительных органов, общественные деятели "вели антиконституционную деятельность против республики". В случае обвинительного судебного заключения по статье "государственная измена" в Эстонии предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от 6 до 20 лет либо пожизненное тюремное заключение.

Петерсон посетил Донецк в феврале 2023 года. Он мотивировал визит необходимостью составить объективную картину происходящего на Донбассе. После этого он побывал в эфире шоу российского телеведущего Владимира Соловьева. После возвращения в Эстонию 6 марта его задержали на несколько часов после пересечения границы республики с РФ.