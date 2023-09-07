Глава Минобороны Армении отложил визит на Кипр из-за обострения ситуации на Кавказе

Стороны "выразили обоюдное желание провести встречу в ближайшее время, когда позволят обстоятельства"

НИКОСИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Армении Сурен Папикян отложил визит на Кипр из-за обострения ситуации на Кавказе. Об этом говорится в заявлении, распространенном кипрским правительственным Бюро печати и информации.

"Министр обороны [Кипра] Михалис Йоргаллас провел сегодня телефонный разговор со своим армянским коллегой <...> в связи с переносом запланированного визита г-на Папикяна на Кипр из-за дальнейшего обострения армяно-азербайджанских отношений", - отмечается в документе. При этом главы военных ведомств "выразили обоюдное желание провести встречу в ближайшее время, когда позволят обстоятельства". Их переговоры должны были пройти в Никосии в четверг.

Во время беседы "были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, связанные с развитием событий на Южном Кавказе и в регионе Восточного Средиземноморья".

Как отмечается в заявлении, министры "подтвердили прекрасные отношения между Кипром и Арменией, а также отличное сотрудничество двух стран с Грецией в трехсторонней формате в области обороны и безопасности".