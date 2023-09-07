Германский политик высказалась против поставок Киеву снарядов с обедненным ураном

Сара Вагенкнехт считает, что "нужно наконец начать переговоры о компромиссном мире"

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Ситуация на Украине требует компромиссного решения, а не поставок все новых снарядов. Об этом написала представитель германской Левой партии Сара Вагенкнехт в социальной сети X (ранее Twitter).

"Вместо того, чтобы поставлять Украине теперь еще и боеприпасы с обедненным ураном, нужно наконец начать переговоры о компромиссном мире", - написала политик.

В среду Пентагон сообщил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму $175 млн. В него впервые вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Новый пакет помощи, как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, включает артиллерийские боеприпасы, противотанковые комплексы, системы ПВО. Она уточнила, что танки Abrams вскоре прибудут на Украину.