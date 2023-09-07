Politico: визит Байдена во Вьетнам призван подчеркнуть противостояние с Китаем

По данным газеты, советники президента США полагают, что эта поездка "продемонстрирует лидерские качества Байдена на мировой арене"

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Намеченный на 10 сентября визит во Вьетнам президента США Джо Байдена должен, как считают его советники, символизировать "приверженность администрации [США курсу по] усилению противостояния с Китаем". Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

По данным газеты, советники президента полагают, что эта поездка "продемонстрирует лидерские качества Байдена на мировой арене" и позволит ему выигрышно выделиться на фоне членов Республиканской партии, которые в настоящих момент соревнуются за право баллотироваться на пост президента США от республиканцев.

По словам генерального директора американской консалтинговой компании Asia Group Нирава Пателя, визит президента в Ханой станет своего рода "победным шествием [перед лицом] многих критиков и скептиков в Азии, особенно тех из них, кто считает, что США пребывает в относительном упадке", уточняет Politico.

В четверг президент США Джо Байден вылетел в Нью-Дели, чтобы принять участие в саммите Группы двадцати (G20). Ожидается, что после саммита G20 американский лидер отправится во Вьетнам, где 10 сентября посетит Ханой и проведет переговоры с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Планируется, что стороны подпишут соглашение о двустороннем стратегическом партнерстве, чтобы наладить сотрудничество, содействующее усилиям Вьетнама по развитию сектора высоких технологий, в том числе по производству полупроводников и в сфере искусственного интеллекта.