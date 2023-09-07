СМИ: сбежавший из лондонской тюрьмы экс-военный мог работать на враждебное государство

По информации газеты Daily Mail, речь может идти об Иране

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший британский военнослужащий Дэниел Абед Халиф, который сбежал из лондонской тюрьмы, где ждал приговора суда по обвинению в подготовке теракта, мог работать на враждебное государство. Об этом сообщила газета INews со ссылкой на источник в службе контрразведки MI5.

По словам собеседника издания, 21-летний Халиф подозревается в том, что "передавал секреты враждебному государству и действовал по приказам врага Соединенного Королевства". Издание не указывает, что это за страна. Однако, по информации газеты Daily Mail, речь может идти об Иране.

Халиф был задержан полицией в конце января через три недели после того, как самовольно покинул расположение своей воинской части в Стаффорде, оставив в казарме муляж бомбы, за что ему было предъявлено обвинение. Кроме того, мужчина обвиняется еще по нескольким эпизодам, имевшим место в 2019, 2021 и 2022 годах, когда он пытался получить закрытую информацию, пригодную для подготовки и совершения теракта.

По информации газеты INews, Халиф также обвиняется в нарушении закона о государственной тайне путем действий "в интересах другого государства" и сбора информации, "полезной для врага". Источник издания сообщил, что именно "тот уровень опасности, который он представляет" объясняет, почему к его поискам привлечены как британские, так и иностранные спецслужбы. Обвиняемый отрицал все обвинения. Рассмотрение его дела по существу должно было начаться 13 ноября.

Тем временем из-за опасений контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда по поводу того, что Халиф может покинуть страну, в некоторых британских аэропортах и портах отмечаются задержки, связанные с более тщательным досмотром выезжающих пассажиров. Как пишет The Daily Telegraph, еще со среды в аэропортах в Лондоне (Хитроу), Глазго и Манчестере, а также в порту Дувра наблюдаются более серьезные очереди для прохождения контроля безопасности, чем обычно. Столичная полиция обратилась за помощью к населению, попросив сразу сообщить, если кто увидит беглеца, однако предупредила, что приближаться к нему опасно.

Из тюрьмы Уондсуорт на юго-западе Лондона Халиф, работавший там на кухне, совершил побег, повиснув под днищем грузовика с продуктами. Это первый побег из этого пенитенциарного учреждения с 2019 года. В последние годы в британских тюрьмах редко происходят побеги. Би-би-си сообщает, что с 2017 года таких случаев было всего 5, а с 2010 года - 20. Правительство пообещало провести независимое расследование того, как побег Халифа стал возможен и почему он не содержался в тюрьме более строгого режима.