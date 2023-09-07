В МИД Армении заявили об отсутствии напряженности между Ереваном и Москвой

Замглавы ведомства Паруйр Ованнисян сообщил, что его страна "критикует ОДКБ, однако вопрос выхода из организации не стоит на повестке"

ЕРЕВАН, 7 сентября. /ТАСС/. Напряженности в отношениях между Ереваном и Москвой нет. Существуют вопросы, которые стороны обсуждают в рабочем порядке. Об этом на брифинге заявил замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян.

"Напряженности нет, есть вопросы, которые обсуждаются в рабочем порядке", - ответил он на соответствующий вопрос. Ованнисян добавил, что "Армения критикует ОДКБ, однако вопрос выхода из организации не стоит на повестке".

В последнее время из Еревана были сказаны критические высказывания о позиции Москвы в региональных вопросах, а также о выполнении российскими миротворцами их функции в Лачинском коридоре. Власти Армении пригласили гражданскую миссию ЕС, которая с начала года работает на границе с Азербайджаном, а после выступили за увеличение числа наблюдателей. Также в середине сентября запланированы совместные военные учения Армении и США Eagle Partner на территории республики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявления армянских политиков нередко представляют собой "риторику на грани хамства". Она подчеркивала, что Москва готова разговаривать с представителями Армении на экспертном и на хорошем политическом уровне. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности и скрупулезно работает и с Арменией, и с Азербайджаном для урегулирования ситуации. При этом, по его словам, проведение военных учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе.

Захарова также обращала внимание, что размещение наблюдательной миссии ЕС не способствовало снижению эскалации на армяно-азербайджанской границе, где и сейчас происходят перестрелки. Она также напомнила о предложении разместить в регионе миссию ОДКБ, отметив, что все члены организации выразили готовность к этому шагу и "мяч на стороне Еревана".