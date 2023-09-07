Эксперты считают, что Пашинян решил изменить политический вектор Армении в пользу Запада

Об этом свидетельствуют его последние шаги

ЕРЕВАН, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение поменять политический вектор страны в пользу Запада, о чем свидетельствуют его последние шаги. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил бывший вице-спикер парламента страны, член правления Республиканской партии третьего президента Сержа Саргсяна Эдуард Шармазанов.

На прошлой неделе Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica выступил с утверждением, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор, потому как Россия либо не хочет, либо не может этого делать. За день до этого кабмин Армении направил Римский статут Международного уголовного суда в парламент для ратификации. На этой неделе Ереван объявил о совместных учениях с США, которые начнутся 11 сентября, а супруга Пашиняна Анна Акопян посетила Киев, где приняла участие в "форуме первых леди и джентльменов" и сфотографировалась с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Никол Пашинян меняет политический вектор Армении, - считает Шармазанов. - Это продолжение его заявлений о том, что российское военное присутствие в Армении представляет собой угрозу, что Россия хочет от нас коридор (имеется в виду предполагаемый транспортный коридор из основной территории Азербайджана в Нахичевань по территории Армении - прим. ТАСС) или вынуждает нас войти в Союзное государство. Это продолжение заявлений, когда вопрос Лачина (Лачинский коридор - прим. ТАСС) поставлен под ответственность РФ".

По его словам, это не первая такая попытка нынешних армянских властей. "Еще в 2018 году советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетил Армению и заявил, что армянский народ должен отказаться от своих исторических клише. Под этим он также имел в виду разрушение армяно-российских отношений. Пашинян последовательно разрушает армяно-российские отношения", - полагает эксперт.

"Пашинян пользуется ситуацией на Украине, пытается подписать соглашение с Азербайджаном с помощью Запада. А в результате этого Армения несет территориальные потери", - отметил Шармазанов.

Окончательное решение

С ним согласен эксперт по вопросам безопасности, полковник в отставке Айк Наапетян. "Планы по ратификации Римского статута Международного уголовного суда, армяно-американские военные учения, заявления о вступлении в НАТО, визит жены Пашиняна в Киев свидетельствуют о том, что руководство Армении приняло окончательное решение начать процесс отдаления от России, выхода из ОДКБ и ЕАЭС", - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

По мнению Наапетяна, в интервью итальянской газете Пашинян четко заявил, что сотрудничество в сфере безопасности с Россией - неправильная архитектура, а ОДКБ не выполняет свои договорные обязательства.

Позиция России

В Москве заявления Пашиняна итальянским СМИ вызвали недовольство. Как заявил ТАСС дипломатический источник, российская сторона расценивает их "как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки".

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя информацию о предстоящих учениях Армении и США Eagle Partner 2023, сказал ТАСС, что Россия обратила самое серьезное внимание союзников в Армении на то, что их военные учения с США воспринимаются в Москве с элементом озабоченности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о проведении этих учений вызывает настороженность, и Москва будет глубоко анализировать эту ситуацию и следить за ее развитием.

Обратили внимание в РФ и на заявление председателя Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтера Фелингера о том, что Армении следует вступить в Североатлантический альянс. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в этой связи заявил, что армянский народ обладает достаточной мудростью, чтобы "не купиться" на попытки НАТО втянуть республику в сферу влияния альянса. А замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с ТАСС назвал прозвучавшие в ЕС заявления о необходимости вступления Армении в НАТО "большими фантазиями".