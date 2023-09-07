Эстония выдаст США двух подозреваемых в мошенничестве человек

Их гражданство не уточняется

ВИЛЬНЮС, 7 сентября. /ТАСС/. Таллин принял решение о выдаче США на основе двустороннего межправительственного договора об экстрадиции подозреваемых в совершении противоправных действий двух проживающих в Эстонии человек. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Их гражданство не уточняется.

"Принято решение о выдаче США Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, обвиняемых в мошенничестве и преступном сговоре с целью отмывания денег", - сказал он.

Согласно данным правоохранителей, подозреваемые обманули тысячи человек, которые инвестировали свои средства в несуществующие проекты. Ущерб потерпевших лиц оценивается в $575 млн.