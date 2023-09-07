Венгрия выступила за скорейшее включение в состав ЕС стран Западных Балкан

Это нужно для того, чтобы сдержать влияние России и Турции, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 7 сентября. /ТАСС/. Венгрия выступает за скорейшее включение в состав Евросоюза государств Западных Балкан, в том числе для того, чтобы этот регион не оказался под влиянием России и Турции. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште с коллегой из Северной Македонии Буяром Османи.

"На каждом заседании Совета ЕС по иностранным делам я слышу причитания других стран о том, что русские, турки и не знаю, кто еще, завоевывают себе позиции на Западных Балканах. Противодействовать этому можно было бы очень легко. Например, приняв [государства региона] в Европейский союз", - сказал глава венгерского МИД, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто также считает, что Евросоюзу как можно скорее требуется расширение, поскольку его экономика слабеет и он теряет способность конкурировать с США и Китаем. По его мнению, "обратить это вспять можно будет только в том случае, если Европейский союз начнет расти". "Если он станет больше, то станет сильнее, а этого можно достичь только путем расширения", - пояснил министр.

"Поэтому для нас неприемлемо то, что председатель Европейского совета хочет отодвинуть сроки приема новых членов на 2030 год", - подчеркнул Сийярто. Глава Евросовета Шарль Мишель, выступая 28 августа на международном форуме в словенском городе Блед, заявил, что объединение должно быть готово к следующей волне расширения к 2030 году.

"Если НАТО, которая является оборонительным альянсом, смогла включить в свой состав три государства Западных Балкан [Албанию, Черногорию и Северную Македонию], то я думаю, что и Европейский союз должен быть в состоянии сделать то же самое", - заключил Сийярто.