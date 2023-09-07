Китай заявил о поддержке урегулирования отношений между КНДР и Республикой Корея

Как отметил премьер Госсовета КНР Ли Цян, Пекин и Сеул должны "углублять сотрудничество на всех направлениях, сообща преодолевать трудности и противодействовать вызовам"

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Китайские власти поддерживают урегулирование отношений между КНДР и Республикой Корея. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем в Джакарте.

"Китай неизменно поддерживает примирение и сотрудничество между Севером и Югом Корейского полуострова", - приводит его слова сайт МИД Китая.

Как уточнил Ли Цян, Пекин выступает за мир и стабильность на полуострове и будет содействовать продвижению мирных переговоров между Пхеньяном и Сеулом. Он отметил, что КНР и Республика Корея должны "углублять сотрудничество на всех направлениях, сообща преодолевать трудности и противодействовать вызовам".