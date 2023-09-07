7 сентября, 12:52
Ситуация на Корейском полуострове

Лидер Южной Кореи надеется, что ядерная проблема КНДР не помешает отношениям с КНР

Юн Сок Ёль также попросил премьера Госсовета КНР Ли Цяна о содействии в организации трехстороннего саммита Южной Кореи, Японии и Китая в ближайшее время

СЕУЛ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном выразил надежду на то, что ядерная проблема Корейского полуострова не станет препятствием для отношений Сеула и Пекина. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента.

"Президент сказал, что он хотел бы, чтобы ядерная проблема Северной Кореи не была препятствием в отношениях Республики Корея и Китая и чтобы Пекин проявил ответственное отношение к ней", - информировал заместитель главы управления национальной безопасности президентской администрации Ким Тхэ Хё.

"Чем хуже будет ситуация с ядерной проблемой Северной Кореи, тем сильнее будет укрепляться сотрудничество Республики Корея, США и Японии", - привел чиновник слова президента. Юн Сок Ёль также попросил Ли Цяна о содействии в организации трехстороннего саммита Южной Кореи, Японии и Китая в ближайшее время. Премьер Госсовета КНР заявил о готовности активно сотрудничать по этому вопросу.

Стороны встретились на полях Восточноазиатского саммита в Джакарте. Ранее на этом форуме Юн Сок Ёль заявил, что ракетная и ядерная программы КНДР представляют угрозу всем странам Азиатско-Тихоокеанского региона. В среду в ходе саммита АСЕАН+3 он призвал коллег не допустить использования услуг рабочих из КНДР на своей территории. 

Теги:
КНДРКитайСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
© Информационное агентство ТАСС
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