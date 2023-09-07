Economist: в администрации США отвели на наступление ВСУ шесть-семь недель

По данным журнала, одна из точек зрения заключается в том, что Киев бросил в бой большинство резервов прежде, чем преодолеть хотя бы вторую линию российской обороны и что таким способом добиться успеха у него не получится

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Администрации президента США Джо Байдена считает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершится примерно через шесть-семь недель. Об этом сообщил 6 сентября журнал The Economist со ссылкой на представителя администрации.

Как говорится в статье, на частном уровне есть разногласия по поводу того, какого прогресса ВСУ смогут добиться за это время. Одна из точек зрения заключается в том, что Киев бросил в бой большинство своих резервов прежде, чем преодолеть хотя бы вторую линию российской обороны и что таким способом добиться успеха у него не получится. "Если вы посмотрите на линию фронта через пять лет, она может в целом выглядеть очень похоже", - приводит издание слова сотрудника американской разведки.

Параллельно The Economist приводит мнение директора управления по анализу Разведывательного управления Министерства обороны США Трента Мола, который не столь пессимистичен. По его оценке, у ВСУ якобы есть "реалистичная возможность" - на уровне 40-50% - преодолеть все линии российской обороны к концу года. Однако он предупреждает, что ограниченные боеприпасы и ухудшающаяся погода могут сделать эту задачу "очень сложной".

При этом Мол признал, что американские и украинские чиновники не сумели заранее адекватно оценить глубину российских оборонительных позиций и то, насколько сложно Украине будет ее преодолеть.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за три месяца ВСУ потеряли более 66 тыс. военнослужащих и 7,6 тыс. единиц различного вооружения, не достигнув своих целей ни на одном из направлений. 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось.