Канада заявила о планах заключить торговое соглашение с Индонезией в ближайшие 12 месяцев

Премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что это может стать "предвестником соглашения о свободной торговле со всей АСЕАН"

ОТТАВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Канады рассчитывает в ближайшие 12 месяцев заключить торговое соглашение с Индонезией. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в интервью агентству Bloomberg в ходе визита в Сингапур.

"Я только что приехал из Индонезии, где провел переговоры с президентом страны [Джоко] Видодо, с которым надеюсь на очень скорое подписание соглашения о свободной торговле [между Канадой и Индонезией] в течение следующих 12 месяцев", - сказал Трюдо.

По словам премьер-министра, Оттава рассчитывает, что это станет предвестником соглашения о свободной торговле со всей Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которое Канада планирует заключить "через год" после подписания договора с Джакартой.

Трюдо 5-6 сентября посетил саммит АСЕАН, где объявил об открытии канадского торгового представительства в Джакарте ради укрепления торговых связей с Индонезией и другими странами ассоциации. Он также провел встречу с президентом Индонезии, в ходе которой обсудил с ним отношения двух стран.