Новые санкции против России и арест экс-командира армии ПВО. Главное за 7 сентября

Новые санкции Великобритании и США против России

Великобритания и США ввели санкции против 11 граждан России за разработку вредоносного програмного обеспечения и якобы причастность к кибератакам на различные учреждения и критически важную инфраструктуру в разных странах. По данным британского правительства, они получили в качестве выкупа как минимум $180 млн. Все имущество, активы и доли в собственности физических лиц в случае обнаружения будут заморожены.

Арест экс-командира армии ПВО

Бывшего командующего 1-й армией ПВО особого назначения, защищающей Москву, генерал-майора Константина Огиенко арестовали до 27 ноября. По данным следствия, он получил 500 тыс. рублей, являющиеся частью взятки в размере 30 млн рублей, за передачу земельного участка Минобороны руководителю общественной организации "Надежда". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Продажа бизнеса British American Tobacco

British American Tobacco объявила о продаже бизнеса в России и Белоруссии. Покупателем стал консорциум инвесторов и местного менеджмента "БАТ Россия". Все используемые торговые марки останутся на российском рынке, сообщили в компании.

Пресечение контрабанды авиазапчастей для нужд ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали контрабандистов, вывозивших в страны Западной Европы комплектующие и запчасти для боевых самолетов и вертолетов ВСУ. По данным спецслужбы, задержанные также ремонтировали агрегаты и узлы для авиатехники. Изъято более 100 изделий, а также $117 тыс. и €59 тыс. возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иной военной техники, совершенная организованной группой).

Приговор главреду "Нового фокуса" за фейки о ВС РФ

Суд приговорил к 5,5 года лишения свободы главреда "Нового фокуса" Михаила Афанасьева за фейки о Вооруженных силах России. Ему также запрещено заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью сроком на 2,5 года. В апреле 2022 года Афанасьев разместил на сайте интернет-издания ложную информацию о количестве погибших, раненых и без вести пропавших сотрудниках Росгвардии, а также об уровне их материального обеспечения.