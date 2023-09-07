Reuters: Африканский союз войдет в состав G20 только в следующем году

Ожидается, что АС получит статус "приглашенной международной организации"

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Членство Африканского союза (АС) в "Большой двадцатке" (G20) будет окончательно оформлено только в 2024 году, когда председательство в "двадцатке" перейдет от Индии к Бразилии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Индии, в столице которой 9-10 сентября пройдет саммит G20.

По их информации, никто из участников "Большой двадцатки" не возражал против данного решения. Агентство указывает, что АС получит статус "приглашенной международной организации". Как уточняет Reuters, аналогичный статус имеет Евросоюз, который в настоящее время остается единственным региональным блоком, обладающим полноправным членством в G20. В Афросоюзе агентству подтвердили, что АС станет постоянным членом "Большой двадцатки".

Другой чиновник из ЮАР заявил агентству, что окончательное решение о вступлении АС должно быть обнародовано в пятницу. В то же время он не исключил, что один из членов G20 может в последний момент наложить вето.

В четверг агентство Bloomberg информировало, что страны "Большой двадцатки" согласились предоставить статус постоянного члена в объединении Афросоюзу. По информации агентства, об этом решении будет объявлено во время саммита G20 в Индии.

18 июня газета Times of India со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил на саммите "Большой двадцатки" сделать АС постоянным членом объединения.

Президент РФ Владимир Путин 27 июля заявил, что Москва рассчитывает, что Африканский союз уже в сентябре станет полноправным членом G20. Он подчеркнул, что Россия рассматривает АС "как ведущую региональную организацию, которая формирует современную структуру безопасности на континенте и создает условия для обеспечения достойного места Африки в системе глобальных экономических связей".