Коломойского обвинили в завладении средствами Приватбанка на сумму более $249 млн

Бизнесмен был крупнейшим акционером кредитной организации до 2016 года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Игоря Коломойского в завладении средствами Приватбанка, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"7 сентября 2023 года детективы НАБУ по согласованию с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры предъявили обвинение бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "Приватбанк" и пяти членам организованной им группы в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд гривен", - говорится в сообщении на сайте НАБУ. При этом в ведомстве не назвали имя бывшего конечного бенефициара.

Однако Бюро проинформировало, что в январе - марте 2015 года обвиняемый занимал пост главы Днепропетровской областной госадминистрации. В тот период Коломойский работал на этой должности. По данным следствия, бизнесмен разработал план завладения средствами Приватбанка для дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале финансовой организации. "Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости", - указали в НАБУ.

По версии следователей, в дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн гривен с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии - на счета еще двух. После средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара Приватбанка. "Ими он распорядился по своему усмотрению - внес в уставный капитал Приватбанка во исполнение требований Национального банка Украины", - сообщили в ведомстве.

Фигурантам предъявлены обвинения по некоторым статьям, в том числе о подлоге и о присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

2 сентября Коломойскому предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен вывел за границу более $13 млн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. В тот же день суд отправил его под стражу на два месяца с правом внесения залога около $13,8 млн. Тогда адвокаты отмечали, что не планируют вносить залог и будут оспаривать решение в апелляционном порядке.