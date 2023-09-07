В Сомали ликвидировали трех полевых командиров из экстремистской группировки "Аш-Шабаб"

Министерство информации сообщило об уничтожении Олола Али Гулед, Шуке Али Диг и Исе Барре

ПРЕТОРИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Правительственные войска Сомали уничтожили в ходе операции в центральной части страны трех региональных командиров экстремистской группировки "Аш-Шабаб". Об этом сообщило Министерство информации Сомали.

Во время операции, завершившейся 6 сентября в районе Западный эль-Лахелей, убит Олола Али Гулед, командующий отрядами "Аш-Шаба" в штате Галмудуг, передает заявление министерства сомалийский новостной портал Garowe. Одновременно ликвидированы полевые командиры Шуке Али Диг и Исе Барре.

Тем самым, по информации министерства, нанесен мощный удар по структурам "Аш-Шабаб", действующим в центральных районах Сомали.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков, которые в основном действуют в центральных и южных частях страны.