7 сентября, 13:37
Военная операция на Украине

CNN: Маск отключал Украине доступ к Starlink, потому что опасался ядерной войны

Michael Gonzalez/ Getty Images
Глава SpaceX Илон Маск
© Michael Gonzalez/ Getty Images

По данным телеканала, в 2022 году Илон Маск тайно приказал своим инженерам отключить спутниковую связь Starlink недалеко от побережья Крыма, чтобы сорвать тайное нападение Украины на Военно-морской флот РФ

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Илон Маск отключал Украине доступ к сервису спутниковой связи Starlink, потому что опасался начала ядерной войны. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на биографию Маска, написанную писателем и журналистом Уолтером Айзексоном.

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Военная операция на Украине. Онлайн

По его информации, в 2022 году Маск тайно приказал своим инженерам отключить спутниковую связь Starlink недалеко от побережья Крыма, чтобы сорвать тайное нападение Украины на Военно-морской флот РФ. Как утверждает Айзексон, Маск боялся, что Россия ответит на нападение Украины на Крым применением ядерного оружия.

Маск согласился предоставить Киеву спутниковые терминалы Starlink в начале конфликта. Однако предприниматель стал сомневаться в этом решении, как только украинская армия начала использовать терминалы Starlink для того, чтобы с их помощью совершать атаки на Россию, отмечает Айзексон. "Starlink не был предназначен для участия в войнах. Он был сделан для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к интернету в школе, делать добрые и мирные дела, а не наносить удары дронами", - приводит CNN цитаты Маска из биографии.

Как отмечает телеканал, книга Айзексона выйдет в издательстве Simon & Schuster 12 сентября.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Маск отказал украинским военным в их запросе на включение его сети спутниковой связи Starlink в районе Крыма. Издание напомнило, что в 2022 году предприниматель обнародовал свой мирный план, который якобы "смотрелся как отвечающий российским интересам". В качестве первого шага тогда он предложил провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России. Маск ранее отмечал, что сеть Starlink необходима для обеспечения связи на Украине, но не должна использоваться для эскалации, которая может повлечь за собой третью мировую войну. 

Теги:
УкраинаРоссияМаск, ИлонКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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