СМИ: республиканцы хотят убрать помощь Киеву из инициативы о финансировании правительства

По данным портала Punchbowl News, республиканцы, контролирующие Палату представителей Конгресса США, хотят выделить дополнительно несколько миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий в стране

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) и его однопартийцы рассматривают возможность не включать средства на оказание помощи Украине в инициативу о краткосрочном продлении финансирования американского правительства для предотвращения потенциальной приостановки работы некоторых федеральных ведомств. Об этом сообщил портал Punchbowl News со ссылкой на источники.

Федеральному правительству США придется приостановить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября. Члены Конгресса также могут одобрить резолюцию, которая позволит сохранить большую часть расходов на прежнем уровне на время консультаций по принятию полноценного бюджета.

По данным портала, республиканцы, контролирующие нижнюю палату американского законодательного органа, хотят выделить дополнительно несколько миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий в стране. При этом они намерены оставить в проекте резолюции без внимания предоставление Украине помощи, о которой просит Белый дом. Такой шаг может привести к новым разногласиям с президентом-демократом Джо Байденом и его однопартийцами, имеющими большинство в Сенате Конгресса. Республиканцы в верхней палате законодательного органа намерены до конца месяца принять предложенный Административно-бюджетным управлением Белого дома проект о продлении финансирования правительства, который включает $40 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий, обеспечение охраны американских границ и помощь Украине.

Маккарти и другие лидеры республиканцев в Палате представителей не разделяют позиции своих однопартийцев в Сенате и планируют не включать помощь Киеву в эту инициативу, которая должна быть одобрена обеими палатами Конгресса. Вместо этого они намерены повысить бюджетные расходы на ликвидацию последствий стихийных бедствий в США и обеспечение охраны американских границ.

"Полная неразбериха" в Конгрессе

По мнению Punchbowl News, такая ситуация "может привести к полной неразберихе", которая "запросто станет причиной приостановки работы правительства". Как отмечает портал, администрация США с начала специальной военной операции РФ направила Киеву помощь на общую сумму более $100 млрд. При этом все большее число республиканцев в Палате представителей выступают против выделения дополнительного финансирования. Кроме того, республиканцы требуют от Байдена и его однопартийцев так сильно сократить госрасходы в полноценном бюджете, что те отказываются даже рассматривать такие предложения.

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и ряду других стран в сферах экономики и безопасности. Член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) обращала внимание на то, что власти выделяют огромные средства на военную помощь Украине, забывая, что поддержка требуется штату Гавайи, который серьезно пострадал от лесных пожаров.