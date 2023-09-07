7 сентября, 14:04
Военная операция на Украине

Блинкен посетил позиции украинских пограничников в Киевской области

Госпогранслужба Украины сообщила, что госсекретарь США сел за руль одного из бронеавтомобилей MRAP, которые были переданы подразделениям в рамках помощи Киеву от Вашингтона

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с руководителем Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергеем Дейнеко, посетив одно из подразделений ведомства в Киевской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Госпогранслужбы.

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"Глава ГПСУ Сергей Дейнеко встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. На базе одного из подразделений делегация Госдепартамента США и посольства США на Украине ознакомилась с задачами пограничного ведомства и помощью, полученной Госпогранслужбой в рамках совместных проектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Блинкен лично сел за руль одного из бронеавтомобилей MRAP, которые были переданы подразделениям Госпогранслужбы Украины в рамках помощи Киеву от Вашингтона.

Госсекретарь США накануне прибыл в Киев с двухдневным визитом. Ранее он объявил что Вашингтон выделит Киеву дополнительную помощь на сумму более $1 млрд, в том числе впервые направит Киеву активы, изъятые у "подпавших под санкции российских олигархов". В ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в среду обсуждались ситуация на фронте, потребности Вооруженных сил Украины в оружии, "формула мира" и помощь Украине в энергетическом секторе. 

Теги:
УкраинаСШАБлинкен, ЭнтониВоенная операция на Украине
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