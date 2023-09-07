Премьер Японии не подтвердил сроки перестановок в кабмине и правящей партии

Точные даты все еще неизвестны

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида не подтвердил сообщения СМИ о сроках перестановок в правительстве и руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которые, по данным агентства Kyodo, могут пройти уже 13 сентября.

"Что касается содержания перестановок и сроков, то, как я говорил раньше, в кадровых вопросах "правильный человек должен быть на правильном месте". Исходя из этого, я бы хотел обдумать сроки перестановок и их содержание", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующие вопросы.

Ранее многочисленные источники ведущих местных изданий сообщили о планах перестановок в середине сентября. Так, газета "Yomiuri" называла срок с 11 по 13 сентября, а агентство Kyodo - 13 сентября. Премьер-министры Японии регулярно используют кадровые перестановки правящей верхушки для изменения рейтингов правительства. Сейчас удар по уровню поддержки правительства нанесли проблемы в процессе объединения в одной пластиковой карте функций удостоверения личности и медицинского страхования.

Предполагаемые замены

Источники пока не называют предполагаемые замены в кабмине, однако, по данным Kyodo, свои посты, скорее всего, сохранят экс-премьер, действующий зампред ЛДП Таро Асо и генсек партии Тосимицу Мотэги, которого называют одним из главных претендентов на пост премьера в будущем и даже возможным соперником Кисиды на выборах председателя партии, а значит, и главы правительства в следующем году. Они же возглавляют вторую и третью по величине фракции в ЛДП, мнение руководителей которых традиционно играет определяющее значение при выборе главы партии.

Ключевые посты в правительстве или партийном руководстве также, скорее всего, получат министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура и глава важнейшего политического совета, вырабатывающего политику партии, Коити Хагиуда. Они представляют в правительстве крупнейшую в ЛДП фракцию, которую возглавлял покойный экс-премьер Синдзо Абэ. То же касается и генсека кабмина Хирокадзу Мацуно, принадлежащего к фракции Абэ. Поддержка крупнейшей группы в партии необходима Кисиде для победы на выборах председателя ЛДП в следующем году.

Корректировка сроков

Вместе с тем, отмечают местные наблюдатели, сроки перестановок могут быть скорректированы из-за напряженного графика премьера в сентябре. Сейчас он находится в поездке на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Восточноазиатский саммит в Джакарте, откуда отправится в Индию для участия в саммите G20. Затем ему предстоит поездка в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН.

По данным последних опросов, уровень поддержки правительства страны составляет около 40%, а уровень неодобрения находится на отметке в 50%.