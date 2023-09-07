Посольство КНР: Япония не пригласила Китай проверить сбрасываемую воду с АЭС "Фукусима-1"

В дипмиссии отметили, что подобные замеры, "разумеется, не могут внушить доверия международному сообществу"

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Япония и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не пригласили китайских специалистов присоединиться к проверке экологичности воды, сбрасываемой в океан с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщило посольство КНР в Токио.

"Япония поручила секретариату МАГАТЭ провести анализ и сопоставление в лабораторных условиях образцов радиоактивной воды [с АЭС "Фукусима-1"], сбором которых японская сторона занималась сама. Однако Китай не пригласили принять в этом участие", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайской дипломатической миссии.

Посольство КНР прокомментировало, что подобные замеры, "разумеется, не могут внушить доверия международному сообществу". "Это не веское доказательство того, что результаты японской экспертизы соответствуют действительности и их можно считать надежными", - уточнило оно.

В сообщении подчеркивается, что Пекин не отказывается от диалога по данной проблеме и уже "указал на необходимость создания долгосрочного и эффективного международного контролирующего механизма". "Японская сторона прежде всего должна продемонстрировать искреннее стремление к устранению обоснованных опасений соседних государств, а не навязывать другим результаты наблюдений, которые Япония получила сама", - подытожило посольство.

24 августа энергетическая компания Tokyo Electric Power приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с "Фукусимы-1", которой в баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн. Прежде она использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. На проведение операции уйдет примерно 30 лет.