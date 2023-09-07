Зампостпреда США при ООН заявил, что ситуация на Украине не улучшается

По словам Роберта Вуда, Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву, чтобы она прекратила специальную военную операцию

ООН, 7 сентября. /ТАСС/. США продолжат оказывать давление на РФ, чтобы она прекратила специальную военную операцию, так как ситуация на Украине плохая и за последнее время не стала лучше. Об этом заявил журналистам заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

"Ситуация на Украине плохая. Ситуация не становится лучше. Нам нужно продолжить оказывать давление на Россию, чтобы она вывела войска с Украины", - сказал он, отвечая на вопрос об ожиданиях США от заседания Совета Безопасности ООН 8 сентября по Украине.

Западные делегации намерены поднять на заседании тему годовщины выборов в новых российских регионах.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов.

Украинская армия, как сообщали в Минобороны РФ, с 4 июня 2023 года предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за три месяца ВСУ потеряли более 66 тыс. военнослужащих и 7,6 тыс. единиц различного вооружения, не достигнув своих целей ни на одном из направлений. 4 сентября Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось.