В ФРГ число заявлений о предоставлении убежища в 2023 году превысило отметку 200 тыс.

Количество ходатайств выросло на 77% за восемь месяцев

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Количество ходатайств о предоставлении убежища в Германии выросло на 77% в первые восемь месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 204 461. Об этом пишет газета Welt со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев.

В августе в ФРГ было подано 27 738 заявлений о предоставлении убежища, что на 17% больше, чем в предыдущем месяце. Таким образом, отметка 200 тыс. человек была преодолена после восьмого месяца года. К концу августа было подано 204 461 ходатайство, что на 77% больше, чем за тот же период прошлого года.

В основном просителями были выходцы из Сирии (61 500 - на 81% больше, чем в 2022 году), Афганистана (35 800, рост на 81%) и Турции (28 700 - рост на 209%). В истории ФРГ число просителей убежища было выше, чем в текущем году, только в разгар миграционного кризиса 2015/2016 годов и во время Югославских войн в 1992 и 1993 годах.