7 сентября, 14:49,
обновлено 7 сентября, 15:06

Суд в США приговорил россиянина Клюшина к девяти годам тюрьмы

U.S. Dept. of Justice/ Handout via REUTERS
Владислав Клюшин
© U.S. Dept. of Justice/ Handout via REUTERS

После отбытия наказания Владислава Клюшина депортируют из США

БОСТОН /штат Массачусетс/, 7 сентября, /ТАСС/. Суд в Бостоне (штат Массачусетс) приговорил к девяти годам тюремного заключения россиянина Владислава Клюшина, признанного виновным в кибермошенничестве, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы", - сказала судья Пэтти Сэрис.

Прокуратура требовала дать Клюшину 14 лет лишения свободы, защита предлагала сократить срок до трех лет и зачесть в них два с половиной года, на протяжении которых Клюшин находился под стражей во время суда. После отбытия наказания Клюшин будет депортирован из США.

Клюшину вменяли преступный сговор с целью незаконного доступа к компьютерам, мошенничество с применением электронных средств или мошенничество с ценными бумагами, соучастие в мошенничестве с применением электронных средств, соучастие в незаконном доступе к компьютерам и соучастие в мошенничестве с ценными бумагами. Свою вину Клюшин не признал.

Помимо Клюшина, по его делу проходят еще четверо россиян - Михаил Козак, Игорь Сладков, Николай Ульянчев и Иван Ермаков. Они объявлены властями США в розыск. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
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