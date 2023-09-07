В Нигерии оппозиция подает иски в Верховый суд, требуя отмены итогов президентских выборов

Избирком 1 марта объявил о победе действующего главы государства Болы Тинубу

ПРЕТОРИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Лидеры оппозиции Нигерии, чьи иски с требованием аннулировать результаты президентских выборов были в среду отклонены специальным судом, объявили, что не согласны с вердиктом и подают апелляцию в Верховный суд страны. Об этом сообщила нигерийская газета Premium times.

Атику Абубакар и Питер Оби, проигравшие на состоявшихся в минувшем феврале выборах, объявили, что будут продолжать судиться с тем, чтобы признать голосование несостоявшимся из-за произошедших, по их мнению, многочисленных нарушений, отмечает издание. "У меня есть строгое указание от моего клиента [Абубакара] обжаловать в Верховном суде постановление специального суда по выборам", - заявил адвокат Крис Уче. Адвокаты Оби также объявили, что подают иски в Верховный суд. Для этого у них есть 60 дней.

В среду специальный суд Нигерии, рассматривающий связанные с выборами дела, отверг оба иски Абубакара и Оби с требованием отменить результаты президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Бола Тинубу. Председатель суда Харуна Цаммани заявил, что ими не было предоставлено никаких убедительных доказательств в поддержку своей позиции, согласно которой президентские выборы прошли с нарушениями и их результаты должны быть отменены.

Президентские выборы состоялись в Нигерии 25 февраля, в них участвовали 18 кандидатов. 1 марта избирком объявил, что победил на них кандидат от правящей партии "Конгресс всех прогрессивных сил" Тинубу, набравший 8,7 млн голосов (37%). Вторым стал кандидат от оппозиционной Народно-демократической партии Абубакар, за которого проголосовали 6,9 млн человек (29%), третьим - Оби, получивший 6,1 млн голосов (25%). 29 мая Тинубу был приведен к присяге в качестве президента Нигерии.