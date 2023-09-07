СБУ задержала священника УПЦ в Закарпатье по обвинению в пропаганде коммунизма

Имя подозреваемого не раскрывается, но, согласно информации издания "Украинская правда", речь идет о Виталии Хромее, который приходится кумом жене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Закарпатской области по обвинению в пропаганде коммунизма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"СБУ разоблачила священника УПЦ в пропаганде коммунистического режима. По данным следствия, к преступлению причастен настоятель одного из храмов Хустской епархии УПЦ, расположенного в Тячевском районе в Закарпатье. Будучи руководителем территориального благочиния, священнослужитель пытался никоим образом не допустить перехода общины в ПЦУ (Православную церковь Украины - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) управления СБУ в Закарпатской области.

В ходе обысков по месту жительства клирика обнаружены книги "пророссийского содержания" и "брошюры сепаратистского характера", отмечают в СБУ. Задержанному предъявлены обвинения в "пропаганде коммунистического режима" и незаконном захвате земельного участка, самовольном строительстве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Имя подозреваемого не раскрывается, но, согласно информации издания "Украинская правда", речь идет о Виталии Хромее, который приходится кумом жене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко. В публикации издания утверждается, что священник крестил с ней ребенка депутата Закарпатского облсовета от ныне запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

С февраля прошлого года СБУ возбудила 65 уголовных дел в отношении священнослужителей УПЦ. Суды за это время вынесли им 15 обвинительных приговоров, а 19 священников, которых обвинили в наличии гражданства России, лишили украинского паспорта. Уголовному преследованию по обвинению в "разжигании религиозной вражды" были, в частности, подвергнуты наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, митрополит Черкасский Феодосий, митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, а также Иоасаф - бывший митрополит Кировоградский, а ныне митрополит Васильковский.

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ. В парламент внесен законопроект, который позволит запретить в стране УПЦ, если власти придут к выводу, что она связана с Россией. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками ПЦУ, которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ. Также они разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.