Голландский политик осудил решение США поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном

Тьерри Бодэ добавил, что выступает за остановку кровопролития и мирные переговоры

ГААГА, 7 сентября. /ТАСС/. Поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном ставят США на путь ядерной эскалации. Об этом заявил лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Бодэ в социальной сети X (ранее Twitter).

"Вслед за Великобританией по пути ядерной эскалации пошли и США, - отметил он. - Страна теперь будет поставлять на Украину боеприпасы с обедненным ураном".

Эти боеприпасы, подчеркнул политик, будут использоваться в конфликте между Россией и Украиной, "в то время как атлантические военно-морские державы, Великобритания и США, с безопасного расстояния будут наблюдать за тем, как война на европейском континенте становится еще более смертоносной".

"Кому это выгодно? - задался вопросом он. - Чьи интересы здесь преследуются? И какова будет позиция Нидерландов? Собираемся ли мы молча ждать, пока все совсем не станет плохо? Или мы подобно безрассудному [и.о. премьер-министра Марку] Рютте, продолжим разжигать противостояние?"

Сам Бодэ подчеркнул, что выступает за остановку кровопролития и мирные переговоры. "Нидерланды, Россия и, прежде всего, украинский народ выиграют от мирного решения, - заметил политик. - Когда я говорю об этом, мне иногда кажется, что я одинок. Но я уверен, что я не единственный, кто глубоко внутри испытывает такие же чувства".

Ранее Пентагон сообщил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму $175 млн. В него впервые вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.