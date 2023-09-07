7 сентября, 15:22,
обновлено 7 сентября, 15:50
Ситуация на Корейском полуострове

Посол КНДР заявил, что Пхеньян придерживается политики "ядерным оружием на ядерное оружие"

Син Хон Чхоль отметил, что "сегодня Корейский полуостров становится одной из самых горячих точек"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. КНДР следует политике "ядерным оружием на ядерное оружие" и ответа на противоборство со стороны США в регионе. Об этом заявил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль на торжественном приеме в посольстве республики по случаю 75-й годовщины со дня основания КНДР.

"Наша республика как в прошлом, так и в будущем будет придерживаться неизменной позиции "ядерным оружием на ядерное оружие, фронтальным противоборством на фронтальное противоборство, взять под контроль чрезмерные и безрассудные попытки США и враждебных государств на усиление военных сил в регионе и их враждебные военные действия" и тем самым твердо отстаивать мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе", - указал дипломат.

Посол также отметил, что "сегодня Корейский полуостров становится одной из самых горячих точек, где порочный круг противостояния и напряженности периодически повторяется из-за зверской враждебной политики США против КНДР".

Син Хон Чхоль подчеркнул неизменность позиции Трудовой партии Кореи и правительства республики о дальнейшем развитии традиционных корейско-российских отношений дружбы на более высоком уровне путем последовательного выполнения достигнутых в ходе встречи высших руководителей КНДР и РФ договоренностей. 

Теги:
КНДРСитуация на Корейском полуострове
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