Посол КНДР заявил, что Пхеньян придерживается политики "ядерным оружием на ядерное оружие"

Син Хон Чхоль отметил, что "сегодня Корейский полуостров становится одной из самых горячих точек"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. КНДР следует политике "ядерным оружием на ядерное оружие" и ответа на противоборство со стороны США в регионе. Об этом заявил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль на торжественном приеме в посольстве республики по случаю 75-й годовщины со дня основания КНДР.

"Наша республика как в прошлом, так и в будущем будет придерживаться неизменной позиции "ядерным оружием на ядерное оружие, фронтальным противоборством на фронтальное противоборство, взять под контроль чрезмерные и безрассудные попытки США и враждебных государств на усиление военных сил в регионе и их враждебные военные действия" и тем самым твердо отстаивать мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе", - указал дипломат.

Посол также отметил, что "сегодня Корейский полуостров становится одной из самых горячих точек, где порочный круг противостояния и напряженности периодически повторяется из-за зверской враждебной политики США против КНДР".

Син Хон Чхоль подчеркнул неизменность позиции Трудовой партии Кореи и правительства республики о дальнейшем развитии традиционных корейско-российских отношений дружбы на более высоком уровне путем последовательного выполнения достигнутых в ходе встречи высших руководителей КНДР и РФ договоренностей.