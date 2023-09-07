Посол в Москве заявил, что КНДР поддерживает борьбу России за справедливость

Республика будет укреплять боевое товарищество с РФ, добавил Син Хон Чхоль

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. КНДР поддерживает борьбу России за справедливость в мире и будет укреплять боевое товарищество с ней. Об этом заявил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль на торжественном приеме в посольстве по случаю 75-й годовщины со дня основания республики.

"Мы вновь шлем полную поддержку и солидарность российскому народу в его справедливом деле за защиту суверенного права страны и достижение международной справедливости, - сказал он. - Также мы будем больше укреплять боевое товарищество и сплоченность с Россией в борьбе против общего врага".

Посол выразил уверенность в том, что отношения между КНДР и РФ, "которые являются дружественным соседями и имеют глубокую историю и традицию дружбы и сотрудничества, будут дальше укрепляться и развиваться в соответствии требованиями новой эпохи и общими желаниями и интересами народов двух стран".