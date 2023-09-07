Глава МИД Белоруссии обсудил с замминистра иностранных дел РФ противодействие санкциям

Пресс-служба внешнеполитического ведомства Белоруссии сообщила, что также стороны отдельно остановились на белорусско-российском взаимодействии в рамках Союзного государства

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник обсудил с замглавы МИД РФ Владимиром Титовым противодействие санкционным ограничениям. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"7 сентября 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Владимиром Титовым. Собеседники обсудили координацию между внешнеполитическими ведомствами по широкому кругу актуальных региональных и глобальных вопросов, взаимодействие на международных площадках", - говорится в сообщении.

В ходе встречи были затронуты вопросы реализации программы согласованных действий в области внешней политики и ход подготовки к совместному заседанию коллегий министерств иностранных дел Белоруссии и России.

"Сергей Алейник и Владимир Титов отдельно остановились на белорусско-российском взаимодействии в рамках Союзного государства и сотрудничестве между регионами двух стран. В данном контексте особое внимание уделено противодействию незаконным санкционным ограничениям, импортозамещению и реализации кооперационных проектов", - проинформировали в белорусском министерстве иностранных дел.