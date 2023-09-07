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обновлено 7 сентября, 16:16
Военная операция на Украине

Нетаньяху обсудил с Зеленским помощь Израиля Украине

Израиль ранее обещал Украине помочь с развертыванием передовой гражданской системы оповещения о нападениях с воздуха

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба главы израильского правительства. По ее информации, главной темой беседы стало дальнейшее оказание Израилем гуманитарной помощи Украине.

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"Лидеры обсудили дальнейшее оказание Израилем помощи Украине, в том числе украинским беженцам, находящимся в Израиле, а также помощи в развитии и продвижении систем раннего оповещения о воздушной тревоге", - говорится в сообщении.

С начала 2022 года Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбами предоставить ей вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, однако израильская сторона последовательно отклоняла все запросы. Власти еврейского государства подчеркивали, что, руководствуясь интересами национальной безопасности, они ограничатся поставками гуманитарной помощи и нелетального снаряжения Киеву. В частности, Израиль обещал Украине помочь с развертыванием передовой гражданской системы оповещения о нападениях с воздуха.

Помимо израильской помощи Киеву, добавили в пресс-службе, Нетаньяху и Зеленский обсудили проблему обеспечения израильских хасидов возможностью проезда в украинский город Умань для традиционного ежегодного паломничества, которое должно пройти в этом году в середине сентября. "Премьер-министр поднял вопрос о необходимости насколько возможно обеспечить доступ верующим в Умань в этом году, чтобы соблюсти свободу вероисповедания", - отмечается в заявлении.

В городе Умани в Черкасской области Украины находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава, которую ежегодно посещают десятки тысяч верующих евреев. Это паломничество приурочено к празднику Рош ха-Шана - еврейскому Новому году, который в этом году будет отмечаться с 15 по 17 сентября. 

Теги:
УкраинаИзраильНетаньяху, БиньяминЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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