На Украине арестовали одного из владельцев аэропорта Одессы

Бизнесмена Бориса Кауфмана подозревают в незаконной приватизации аэропорта в 2011 году

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью внесения залога в 268,4 млн гривен (более $7,3 млн) бизнесмену Борису Кауфману, подозреваемому в незаконной приватизации аэропорта Одессы в 2011 году. Об этом сообщили в украинском Центре противодействия коррупции.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Олег Федоров избрал меру пресечения одесскому бизнесмену Борису Кауфману по делу о завладении аэропортом Одесса. Кауфман отправится в СИЗО с альтернативой в виде залога в 268,4 млн гривен. Срок действия меры пресечения - до 29 октября", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. По его данным, прокуратура настаивала на аресте с гораздо большей суммой залога как альтернативы - 992,4 млн гривен (более $27 млн).

Отмечается, что фигурантами уголовного дела, возбужденного Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой 29 августа против участников приватизации международного аэропорта Одессы, являются также экс-мэр города Алексей Костусев и бизнесмен Александр Грановский.

Аэропорт был фактически приватизирован решением Одесского горсовета, когда мэром был Костусев. Согласно этому решению, четвертая доля в уставном капитале аэропорта передана городским властям, а 75% - ООО "Одесса аэропорт девелопмент", принадлежащему Кауфману и Грановскому. При этом, по версии следствия, "город полностью потерял любой контроль над указанным объектом и не получал от его деятельности никакой прибыли".

В декабре прошлого года НАБУ предъявляло обвинения Кауфману и Грановскому в создании преступной организации, которая занималась регулярным подкупом чиновников мэрии Одессы и городского совета с целью принятия необходимых им решений. Кауфмана тогда также арестовали, но он вышел на свободу, внеся залог в размере $3,5 млн.