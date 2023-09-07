Боррель заявил, что двери Евросоюза открыты для Грузии

При этом глава внешнеполитической службы ЕС отметил, что республике нужно заслужить статус кандидата в члены объединения

ТБИЛИСИ, 7 сентября. /ТАСС/. Двери Евросоюза открыты для Грузии, но страна должна заслужить статус кандидата в члены объединения. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на брифинге в Тбилиси.

"Хочу, чтобы этот важный момент прозвучал ясно - дверь Евросоюза открыта для Грузии, и ЕС настроен поддерживать Грузию на ее пути к членству в Европейский союз. Дверь открыта, и мы хотим поддерживать вас на этом пути. Но я также хочу сказать, что заявка в Евросоюз - это серьезное обязательство, что статус кандидата - это не то, что присваивают некоторым странам, его нужно заслужить серьезными реформами и соответствием ценностям ЕС. И, сказать откровенно, [Грузии] еще нужно проделать определенную работу", - заявил Боррель.

Как подчеркнул глава внешнеполитической службы ЕС, данные Грузии 12 рекомендаций нужны не для того, чтобы угодить Брюсселю и странам - членам Евросоюза, а улучшить жизнь граждан Грузии.

Боррель прибыл в Грузию 7 сентября, это его первый визит в страну. 8 сентября запланированы его встречи с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, президентом Саломе Зурабишвили, представителями гражданского сектора. На встречах будут обсуждены перспектива Грузии получить статус кандидата в члены ЕС и работа, которую осталось проделать для выполнения 12 рекомендаций.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также выразили готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий. В конце 2023 года Грузия ожидает очередного решения ЕС по вопросу предоставления ей статуса кандидата.