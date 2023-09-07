Беспилотники ВСУ атакуют регионы РФ, у Киева проблемы с финансами. События вокруг Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью и днем в четверг предприняли попытки атаковать при помощи беспилотников сразу несколько регионов РФ, все атаки были сорваны российскими средствами ПВО.

Все получаемые доходы украинское правительство направляет на военные нужды, остальные статьи расходов финансируются исключительно за счет иностранных вливаний, признал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Грядущий отопительный сезон в стране оказался на грани срыва, заявила Ассоциации городов Украины.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за сутки отразили 14 атак ВСУ на запорожском направлении, 9 атак - на донецком и 4 атаки - на купянском направлении, сообщили в Минобороны России.

С учетом боевых действий на краснолиманском, херсонском и южнодонецком направлениях общие потери ВСУ составили порядка 750 военнослужащих.

Уничтожено несколько единиц бронетехники, среди них три танка и шесть боевых машин пехоты, а также различные артиллерийские вооружения противника, в том числе шесть артиллерийских систем М777 производства США, гаубица и самоходные установки производства Великобритании и Польши.

Атаки дронов

ВСУ предприняли несколько попыток атаковать при помощи беспилотниками самолетного типа объекты на территории РФ, сообщили в Минобороны России. Один из беспилотников был сбит средствами ПВО в Раменском районе Московской области. По данным местных властей, в результате взрыва выбиты окна в нескольких квартирах жилого дома, повреждены четыре автомобиля. Пострадавших нет.

Два беспилотника были уничтожены над Ростовом-на-Дону, один из них упал к западу от города, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался.

Четыре беспилотника сбиты в районе Брянска. В результате падения обломков частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск-1, привокзальная площадь и несколько автомобилей. На график движения поездов инцидент не повлиял.

Террористическая атака с применением двух беспилотников была сорвана в городе Энергодаре, по соседству с которым расположена Запорожская АЭС: один из аппаратов упал в городском парке, другой был сбит. Повреждения получил 14-этажный жилой дом, пострадавших нет.

Во второй половине дня еще один беспилотник был перехвачен в Волгоградской области. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Приоритеты главы Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал пять приоритетных направлений своей работы в новой должности. В их числе он упомянул формирование субъектности министерства в том, что касается выработки стратегии обороны страны и распределения ресурсов в этой сфере.

Министр также пообещал сделать акцент на обеспечении военнослужащих и защите их прав. Отдельно он остановился на вопросах взаимодействия с западными партнерами, назвав одной из целей расширение международной коалиции и формирование "неожиданных партнерств" и региональных альянсов. Еще одним приоритетом Умеров назвал цифровизацию, которая, по его словам, позволит эффективно бороться с коррупцией в ведомстве, в частности "привести к международным стандартам НАТО все процедуры закупок". Пятый приоритет - развитие собственного военного производства на Украине, чтобы "меньше зависеть от внешних факторов".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, представляя Умерова коллективу Минобороны, заметил, что один из приоритетов - это "максимальная прозрачность и максимально не потерять доверие". Он потребовал от нового главы ведомства восстановить репутацию Минобороны в короткие сроки.

Украинское зерно

Хорватия начала экспортировать украинское зерно через свои порты, Украина готова участвовать в развитии этого транспортного коридора, заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогам встречи с хорватским премьером Хорватии Пленковичем. По сообщению пресс-службы Минэкономики Украины, собеседники также "обсудили важность совместного решения вопроса об ограничениях для украинского экспорта".

Польша предложила Еврокомиссии создать механизм финансовой поддержки фирм, вывозящих украинское зерно, рассказал агентству РАР глава польского Минсельхоза Роберт Телус.

По его словам, в рамках этого механизма "транспортные фирмы могли бы получать доплаты за каждую тонну зерна, вывезенную лучше всего за пределы Европы". Телус признал, что "трудно сказать, примет ли ЕК это предложение", но польская сторона "будет играть жестко и ставить этот вопрос".

Проблемы с финансированием

Украина самостоятельно может покрыть только военные расходы, все остальное финансируется за счет выделяемых партнерами Киева средств, сообщил министр финансов страны. "Сектор безопасности и обороны мы закрываем самостоятельно. Все остальные расходы, я подчеркиваю, все остальные расходы мы финансируем за счет наших партнеров, за счет средств, которые мы получаем из-за границы", - сказал он в эфире телеканала "Рада". Министр добавил, что все налоги и сборы внутри страны в настоящий момент направляют на военные расходы. "Этих средств недостаточно, поэтому разницу мы покрываем за счет внутренних займов и за счет военных облигаций", - уточнил глава Минфина.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) и его однопартийцы рассматривают возможность не включать средства на оказание помощи Украине в инициативу о краткосрочном продлении финансирования американского правительства для предотвращения потенциальной приостановки работы федеральных ведомств, сообщил портал Punchbowl News со ссылкой на источники. По его данным, республиканцы, контролирующие нижнюю палату американского законодательного органа, хотят выделить дополнительно несколько миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий в стране. При этом они намерены оставить в проекте резолюции без внимания предоставление Украине помощи, о которой просит Белый дом.

Отопление под вопросом

Президент Украины недоволен тем, как в стране идет подготовка инфраструктуры к следующему отопительному сезону, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, в ближайшую субботу состоится "встреча для того, чтобы все, кто должен заниматься этим вопросом, отчитались, каким способом ведется эта работа". "Этот вопрос на контроле у президента", - добавил секретарь СНБО.

По мнению Ассоциации городов Украины, возглавляемой мэром Киева Виталием Кличко, отопительный сезон в стране на грани срыва. Предприятия коммунальной теплоэнергетики вынуждены прекратить поставки горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать банкротство. Это происходит из-за нехватки средств на подачу тепла, газа для бюджетников и населения по специальным ценам, что вызвано действиями правительства, отметили в ассоциации.

Отказ от русского

Проведение уроков на русском языке в украинских школах противоречит законодательству, в этих случаях нельзя проявлять лояльность, заявил в эфире телеканала "Дом" министр образования Украины Оксен Лисовой. "Жалуйтесь в управление образования, городской или областной департамент образования, обращайтесь к языковому омбудсмену", - посоветовал министр, реагируя на сообщения о том, что в стране до сих пор есть школы, где преподают на русском.

По мнению главы Минобразования, Украине "не по дороге с русским миром, поэтому не следует готовить детей к использованию русского языка".