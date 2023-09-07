У ООН нет данных о возможности встречи генсека и Лаврова на полях саммита "двадцатки"

Антониу Гутерриш и глава МИД РФ ранее провели встречу на полях саммита БРИКС

ООН, 7 сентября. /ТАСС/. ООН пока не располагает информацией о возможности встречи генерального секретаря Антониу Гутерриша и министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях саммита "двадцатки" в Индии. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, запланированы ли подобные контакты.

"Что касается министра иностранных дел Лаврова, то генеральный секретарь и министр Лавров присутствовали на ужине на полях [мероприятий] АСЕАН. Так что они могли видеть друг друга в этом плане, - сказал Хак. - Мне нечего объявить касательно Группы двадцати, что еще предстоит".

На вопрос, передавала ли ООН российской стороне высказанные Гутерришем в Джакарте идеи о необходимости системы взаимных гарантий для возобновления зерновой сделки, представитель организации не стал вдаваться в детали.

Генсек ООН и глава МИД РФ провели встречу на полях саммита БРИКС в ЮАР в конце августа.