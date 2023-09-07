7 сентября, 16:54

Польша подписала рамочный контракт с ЕС о закупках 155-миллиметровых снарядов для Украины

По данным RMF 24, "первые совместные заказы ЕС на польских оружейных заводах станут возможными уже в этом месяце"

ТАСС, 7 сентября. Польша подписала рамочный контракт с Европейским оборонным агентством (EDA) о закупках 155-миллиметровых снарядов. Как сообщила радиостанция RMF 24, речь идет о совместных закупках боеприпасов для Украины, а также о пополнении странами ЕС собственных запасов.

Контракт, как отмечается, "пока не содержит подробностей, касающихся, в частности, типов снарядов и их точного количества", однако "подписание документа означает, что теперь страны ЕС могут размещать конкретные заказы на польских заводах". Согласно RMF 24, "первые совместные заказы ЕС на польских оружейных заводах станут возможными уже в этом месяце". 

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