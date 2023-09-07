Президент Грузии заявила, что продолжит визиты в Европу, несмотря на запрет кабмина

Саломе Зурабишвили отметила, что визиты совершает на личные средства, но "это неправильно, так как президент не должен ездить на столько важные встречи за счет собственных средств"

ТБИЛИСИ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит совершать визиты в Европу, несмотря на запрет правительства и запуск процедуры ее импичмента.

"Я буду ездить всюду, куда должна ездить, потому что это моя высшая конституционная обязанность. Если что, я соблюдаю конституцию этой страны, потому что я дала эту клятву в день инаугурации как президент Грузии. И я буду верна этой клятве до конца", - заявила Зурабишвили в своем обращении, которое транслировал Первый канал Общественного вещателя Грузии.

В своем первом выступлении после того, как в отношении нее была начата процедура импичмента, Зурабишвили подчеркнула, что ее обязанность следовать пункту конституции Грузии, в котором говорится, что руководство страны должно делать все для интеграции республики в ЕС и НАТО. "Поэтому я езжу. Была сейчас в Берлине, Брюсселе, Париже. Пользуюсь своими контактами, существующим мне доверием", - заявила президент, добавив, что доверие европейских лидеров завоевала не лично, а благодаря стремлению в ЕС, которое продемонстрировал грузинский народ.

Зурабишвили также подчеркнула, что свои визиты совершает на личные средства, но "это неправильно, так как президент не должен ездить на столько важные встречи за счет собственных средств". Президент выразила надежду, что в ближайшие три месяца сумеет посетить "главные, а может, и все столицы Европы".

Правящая партия Грузии 1 сентября объявила о начале процедуры импичмента в отношении президента. Причиной послужила ее поездка в Европу для встречи с лидерами стран ЕС, в которой ранее правительство ей отказало. Зурабишвили нарушила Конституцию Грузии, согласно которой президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия кабмина.