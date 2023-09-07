Президент Грузии заявила, что не собирается уходить в отставку на фоне импичмента

Процедуру импичмента запустила правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия"

ТБИЛИСИ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку на фоне импичмента, процедуру которого запустила правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

"Я никуда не ухожу. Я думаю, все должны забыть мечту о моей отставке. Я там, где должна быть", - сказала Зурабишвили в своем телеобращении, которое транслировал Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Правящая партия страны 1 сентября объявила о запуске процедуры импичмента в отношении президента. Причиной послужила поездка Зурабишвили в Европу для встречи с президентами Германии и Франции, а также с главой Евросовета, в которой правительство ей отказало. Зурабишвили нарушила конституцию, согласно которой президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия кабинета министров.

Для отстранения президента необходимы по итогам голосования в парламенте две трети голосов депутатов, то есть 100 из 150. У парламентского большинства 84 голоса, о поддержке импичмента также заявили 4 депутата "Европейских социалистов". Оппозиция, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", заявила, что не поддержит импичмент.

Необходимые для запуска процедуры импичмента 50 голосов "Грузинская мечта" в ближайшее время планирует направить в Конституционный суд, у которого будет месяц на рассмотрение обращения. В случае положительного решения суда у парламента будет две недели, чтобы проголосовать за импичмент.