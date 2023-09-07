Пентагон подтвердил, что США из предосторожности передислоцируют часть своих ВС в Нигере

По словам представителя ведомства, страну покинет небольшое количество военнослужащих и техники, в которых нет острой необходимости

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Администрация Соединенных Штатов приняла решение из предосторожности передислоцировать часть своих сил в Нигере, некоторые военнослужащие и техника покинут страну, где мятежники в конце июля отстранили от власти президента Мохамеда Базума.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель Пентагона.

"Из предосторожности Министерство обороны США переводит часть американских военнослужащих и военной техники в Нигере с авиабазы 101 в Ниамее на авиабазу 201 в Агадесе. Кроме того, Нигер покинет небольшое количество военнослужащих и техники, в которых нет острой необходимости", - отметил чиновник