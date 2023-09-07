Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в двойных стандартах

Петер Сийярто заявил, что Брюссель по-разному относится к одним и тем же действиям со стороны стран Западной и Центральной Европы

БУДАПЕШТ, 7 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил руководство Евросоюза в двойных стандартах. Выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с лидером Демократического союза венгров Румынии Хунором Келеменом, он заявил, что Брюссель совершенно по-разному относится к одним и тем же действиям со стороны стран Западной и Центральной Европы.

Глава МИД напомнил, что в 2022 году вступление Румынии в Шенгенскую зону было заблокировано Австрией, а Болгария не смогла присоединиться к единому европейскому визовому пространству из-за возражений Нидерландов. "Интересно, что если правом вето пользуется западноевропейская страна, то это считается вполне естественным с точки зрения принятия общеевропейских решений. Если же правом вето воспользуется или только подумает об этом государство Центральной Европы, то это будет считаться серьезным нарушением европейского единства", - сказал Сийярто, выступление которого транслировалось в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Это двойные стандарты, которые было бы хорошо не применять", - заключил министр. Он подтвердил, что Венгрия поддерживает стремление Румынии и Болгарии присоединиться к Шенгенской зоне и просит другие страны не препятствовать этому процессу.