Суд в США постановил взыскать с россиянина Клюшина $34 млн

По мнению суда, такую сумму Владислав Клюшин получил в результате своей деятельности

БОСТОН /штат Массачусетс/, 7 сентября, /ТАСС/. Суд в Бостоне (штат Массачусетс) принял решение о взыскании с осужденного на девять лет лишения свободы россиянина Владислава Клюшина $34 млн, сообщает корреспондент ТАСС.

Такую сумму, по мнению суда, получил Клюшин в результате своей деятельности. Вместе с тем судья Пэтти Сэрис отклонила требование прокуратуры назначить Клюшину штраф, который, по предъявленным россиянину обвинениям, мог доходить до $5 млн.

Нерешенным остался вопрос возмещения убытков - судья попросила стороны до середины октября попробовать договориться о сумме. Прокуратура настаивает на $8 млн компенсации, представители Клюшина считают, что возмещения убытков не должно проводиться вовсе. "Вероятно, сойдемся где-то посередине", - сказал Немцев журналистам.

В случае, если до указанного срока стороны не смогут договориться между собой, то вопрос размера компенсации будет решаться на отдельном заседании 5 декабря.

Ранее суд Бостона приговорил основателя технологической компании "M13" Клюшина к девяти годам тюремного заключения. 42-летнему россиянину вменяли преступный сговор с целью незаконного доступа к компьютерам, мошенничество с применением электронных средств или мошенничество с ценными бумагами, соучастие в мошенничестве с применением электронных средств, соучастие в незаконном доступе к компьютерам и соучастие в мошенничестве с ценными бумагами. Свою вину Клюшин не признал.

Помимо Клюшина, по его делу проходят еще четверо россиян - Михаил Козак, Игорь Сладков, Николай Ульянчев и Иван Ермаков. Они объявлены властями США в розыск.