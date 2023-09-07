Нетаньяху заявил о желании Израиля развивать связи с НАТО

По словам премьер-министра еврейского государства, Израиль положительно оценивает уровень своих взаимоотношений с альянсом

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сентября. /ТАСС/. Израиль положительно оценивает уровень своих взаимоотношений с НАТО и рассчитывает далее развивать взаимодействие с ней. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с заместителем генерального секретаря альянса Мирчей Джоанэ, прибывшим с визитом в Израиль.

"Я очень рад видеть моего старого друга, который теперь является заместителем генерального секретаря НАТО. У нас отличные отношения с НАТО и отличное сотрудничество, и я с нетерпением жду, что мы еще больше расширим его", - сказал премьер, высказывания которого по итогам встречи распространила правительственная пресс-служба.

"У нас отличные возможности для установления мира в нашем регионе, но перед нами также стоят большие вызовы, главным образом со стороны Ирана, но и на других направлениях", - добавил Нетаньяху.

В свою очередь Джоанэ заявил, что его визит в Израиль призван обозначить "новое начало в рамках очень прочного партнерства НАТО и Государства Израиль". По его словам, у альянса и Израиля много общих вызовов в сфере безопасности.

В число угроз стабильности "как в Европе, так и на Ближнем Востоке", по утверждению заместителя генсека НАТО, входят Иран, КНДР и Россия. Он заявил, что НАТО с интересом следит за достижениями Израиля в технологической сфере, и выразил надежду на то, что стороны в ближайшее время "выведут партнерство на новый уровень", отметили в пресс-службе израильского премьера.