Зеленский обсудил с Нетаньяху вопрос обеспечения безопасности паломников-хасидов

Они прибывают в Умань на празднование еврейского Нового года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил вопрос обеспечения безопасности паломников-хасидов, прибывающих в Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана).

"В связи с приближением еврейского Нового года - Рош ха-Шана - и ожидаемого массового прибытия паломников-хасидов в Умань были обсуждены пути обеспечения их безопасности", - говорится в сообщении на сайте главы украинского государства. По оценкам израильской стороны, в этом году в город могут приехать около 50 тыс. паломников.

5 сентября власти Черкасской области ввели особый режим передвижения по Умани и ряд других ограничений для местных жителей в связи с приездом паломников-хасидов на еврейский Новый год. В частности, с 9 по 22 сентября в месте паломничества запрещена продажа алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, продажа и использование пиротехнических средств - салютов, фейерверков, продажа пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек.

Город Умань, где находится могила духовного наставника движения брацлавских хасидов ребе Нахмана, ежегодно в дни празднования Рош ха-Шана становится местом массового паломничества. Могилу умершего в 1810 году ребе посещают тысячи верующих. В текущем году Рош ха-Шана начнут отмечать с вечера 15 сентября и закончат вечером 17 сентября.